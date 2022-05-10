Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa Birliği’ni dağıtabilir!

Yeni Akit/Ankara

3 günde biteceği söylenen ancak aylardır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa’nın başına dert oldu. Yaptırımlarla bir sonuç alamayan Avrupalı devletler gözünü Almanya’ya çevirdi. Uzmanlar tarafından en zor durumda kalacak ülke Almanya olarak yorumlanıyor.

“Almanya bedel ödeyecek"

RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz; "Ukrayna'daki savaş Almanya için kötü sonuçlar doğurabilir. Ukrayna, savaştan yenilgi ile çıkarsa birçok AB ülkesi suçlu olarak Almanya'yı görecek ve AB dağılabilir. Savaş uzun sürerse ekonomik olarak Almanya bedel ödemek zorunda kalacak." dedi.

“Rusya'da son durum"

Rus Donanmasının Karadeniz'deki 13 gemisi de sağlam gözüküyor.

Daha önce battığı iddia edilen Admiral Makarov da görevde duruyor.

Gemilerin çoğu Kırım'da demirlemiş durumdalar.

Rusya Parlamentosu milletvekili Oleg Matveychev: "Ukrayna kavramının kendisi bile gelecekte var olmamalıdır. Hem Ukraynalı hem de Ukrayna yok hükmündedir." dedi.

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın Almanya'ya Ukrayna'ya silah tedarik etmekten başka seçenek bırakmadığını söyledi. Almanya Başbakanı, Berlin'in Kiev'i desteklemeye devam edeceğini ileri sürdü.

Ukrayna'da muhalefet liderlerinden Yulia Timoşenko, savaş başladığında yurt dışına kaçmıştı. Şimdi kurşun geçirmez yelek ve yüksek topuklu ayakkabılarla Kharkov'u ziyaret etti.