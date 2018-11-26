Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Kiev'de Rus konsolosun aracını yaktılar
Rusya’nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ve bazı gemilere el koymasının ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan öfkeli kalabalık, konsolosluğa ait bir aracı ateşe verdi.26 Kasım 2018 Pazartesi 14:01
Rusya’nın Ukrayna savaş gemilerine ateş açmasının ve bazı gemileri ele geçirmesinin ardından Ukrayna’da Rusya karşıtı gösteriler düzenlendi.
Konsolosluk aracını yaktılar
Ukrayna’nın başkenti Kiev’deRusya Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi Moskova’yı protesto etti. Göstericilerden bazıları molotof kokteyli atarken, büyükelçiliğe ait bir araç ateşe verildi.
Lviv ve Harkiv kentlerinde de Rusya konsolosluklarının önünde radikal milliyetçiler lastik yakarak eylem yaptı.
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