  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya Twitter'dan bilgi talep etti
Dünya

Rusya Twitter'dan bilgi talep etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'yı temsil eden delegasyonun hesabının Twitter tarafından askıya alınması nedeniyle Twitter'dan açıklama istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:27:00 -
Rusya Twitter'dan bilgi talep etti

Rus delegasyonunun Başkanı Konstantin Gavrilov, Twitter'dan yaptığı açıklamada delegasyonunun hesabının askıya alındığını belirterek "Bunun gerekçeleri nedir? Avrupa'daki siyasi ve askeri durumdaki trendlerle ilgili Rus delegasyonunun alternatif görüşünün askeri doktrinlere ilişkin AGİT seminerinde dile getirilmesi mi?" ifadelerini kullandı.

'Hesabın bloke edilmesi aleni sansürdür'

Herhangi bir ülkenin resmi ilkesel tutumunu temsil eden resmi hesapların bloke edilmesini aleni sansür olarak niteleyen Gavrilov, "Twitter, Voltaire'nin ne dediğini hatırlamıyor musun? “Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum' dedi" diye konuştu.

​'Sadece teknik bir sorun olduğunu umuyoruz'

Yaşanan bu gelişmenin ardından Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Twitter'dan hesabın askıya alınmasının nedeni hakkında bilgi talep ettiklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknik uzman tarih verdi! Altın, dolar alacaklar dikkat!
Ekonomi

Teknik uzman tarih verdi! Altın, dolar alacaklar dikkat!

Hafta başında bir miktar toparlayan altın yeniden düştü. Piyasaların son durumunu değerlendiren teknik analist Tunç Şatıroğlu, altın için Çi..
2050 Türkiye haritası Rusları çıldırttı
Dünya

2050 Türkiye haritası Rusları çıldırttı

ABD'li düşünce kuruluşu Stratfor'un geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme getirdiği '2050'de Türkiye'nin etki alanları' haritası Rusya'da rahat..
FETÖ elebaşı Gülen'in düşmanlığını açıkladı!
Gündem

FETÖ elebaşı Gülen'in düşmanlığını açıkladı! "Adını duyunca hafakanlar basardı"

"Vefa Operasyonu, FETÖ’nün en alçak, en iğrenç yüzlerinden birini daha deşifre etti" ifadeleriyle yazısına başlayan Latif Erdoğan, FETÖ eleb..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay