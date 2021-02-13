Rusya Twitter'dan bilgi talep etti

Rus delegasyonunun Başkanı Konstantin Gavrilov, Twitter'dan yaptığı açıklamada delegasyonunun hesabının askıya alındığını belirterek "Bunun gerekçeleri nedir? Avrupa'daki siyasi ve askeri durumdaki trendlerle ilgili Rus delegasyonunun alternatif görüşünün askeri doktrinlere ilişkin AGİT seminerinde dile getirilmesi mi?" ifadelerini kullandı.

'Hesabın bloke edilmesi aleni sansürdür'

Herhangi bir ülkenin resmi ilkesel tutumunu temsil eden resmi hesapların bloke edilmesini aleni sansür olarak niteleyen Gavrilov, "Twitter, Voltaire'nin ne dediğini hatırlamıyor musun? “Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum' dedi" diye konuştu.

​'Sadece teknik bir sorun olduğunu umuyoruz'

Yaşanan bu gelişmenin ardından Rus basınına demeç veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Twitter'dan hesabın askıya alınmasının nedeni hakkında bilgi talep ettiklerini söyledi.