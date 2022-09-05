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Ekonomi Rusya, Türkiye'ye jest yapmaya hazırlanıyor!
Ekonomi

Rusya, Türkiye'ye jest yapmaya hazırlanıyor!

Rusya’da hükümet, vatandaşlarına en fazla altı ay süreliğine turistik vize verilecek ülkeleri belirlemeye hazırlanıyor. Listede Türkiye'nin de bulunması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 22:49:00 - 2022-09-05 22:54:35
Rusya, Türkiye'ye jest yapmaya hazırlanıyor!

Rusya Bakanlar Kurulunun Duma’ya sunmaya hazırlandığı yasa tasarısında, bazı ülkelerin vatandaşlarına altı aya kadar turistik vize sağlanmasının karara bağlanması öngörülüyor. Vize verilirken otel rezervasyonu şartı aranacak.

Bu adım, AB’nin Rusya ile basitleştirilmiş vize rejimini sonlandırma kararının ardından geldi.

Bazı AB ülkeleri de yaptırımlar kapsamında Rusya vatandaşlarına Schengen vizesi verilmemesini teklif etmişti.

Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Hollanda ve diğer bazı ülkeler bu teklifi desteklerken, Macaristan, Fransa ve Almanya ise buna karşı çıkmıştı.

Rusya’da geçen mart ayında “dost olmayan” ülkelerin listesi belirlenmişti.

AB ülkeleri, ABD, Japonya, Güney Kore, Ukrayna, İsviçre ve diğer bazı ülkeler bu listede yer alıyor.

Kaynak: Türkrus

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