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Rusya Türkiye'ye gönderilecek S-400'leri üretmeye başladı

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye sevk edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:38
Rusya Türkiye'ye gönderilecek S-400'leri üretmeye başladı

Sputnik’e konuşan Miheyev, Türkiye için S-400 üretimine başladıklarını ifade etti. "Sözleşmeyi uygulamaya geçtik" diyen Miheyev, şimdilik sevkiyatın başlamadığını kaydetti.

Miheyev "Üretim başladı. Bu noktada bazı süreçler, aşamalar var. Her şey konuşuldu, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz" dedi.

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:38
  1. S-400 füzeleri

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  • Osman19Osman1949 dk önce
    Yaz'a cik yonca biçeyim" Yahuda kralligi buna seyirci kalirmi.. Yahuda kim? Yahuda soyundan gelme, dunyadaki en zengin 8-10 Yahuda ailesinin acikta gorunmeyen, sadece etkisi bilinen duzenine Yahuda kralligi denir.
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