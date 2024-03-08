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Ekonomi Rusya, Türkiye'ye açıkladı! Turizmde söz konusu ödeme krizi yok diyerek duyurdu! İşte o ifadeler
Ekonomi

Rusya, Türkiye'ye açıkladı! Turizmde söz konusu ödeme krizi yok diyerek duyurdu! İşte o ifadeler

Yeniakit Publisher
2024-03-08 16:59:00 - 2024-03-08 17:05:39
Rusya, Türkiye'ye açıkladı! Turizmde söz konusu ödeme krizi yok diyerek duyurdu! İşte o ifadeler

Türkiye ile Rusya arasındaki ödemelerde bir süredir "ABD yaptırımları" kaynaklı sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle gözler turizm sektörüne çevrimişti. Rusya Tur Endüstrisi Birliği ATOR, Türkiye'nin yaz sezonu için yapılan rezervasyonların ödemesinde önemli bir problemin söz konusu olmadığı duyurdu!

ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye ile Rusya arasında bir süredir ticaret ödemelerinde sıkıntı yaşanıyor. Ödeme sorunun turizm sektörünü nasıl etkileyeceği ise merak ediliyordu.

Ekonomi gazetesinin haberine göre, Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rus ve Türk şirketleri arasındaki ödemelerde önceki yıllarda da zaman zaman sorunların ortaya çıktığını, ancak bunların sistemik sorunlar olmadığını ve şimdilik turizm pazarına ciddi bir etkileri bulunmadığını söyledi.

Lomidze, "Üyelerimiz, Türk ortaklarla çalışmalarının normal şekilde devam ettiğini belirtiyor. Yaza yönelik talebin azalması için herhangi bir neden görmüyoruz." dedi.

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