Rusya Türkiye'nin kapısını çaldı! Rus firma istiyor: Türkiye’de üretilen çocuk çorapları satın alacak! Duyurdu
Rusya'da Ukrayna ile savaş devam ederken Rus bir ithalatçı ilan bırakarak, Türkiye’den çocuk çorapları satın alacağını duyurdu.
Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a bugün Rus bir ithalatçı ilan bırakarak, Türkiye’den çocuk çorapları satın alacağını duyurdu.
Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bir Rus e-ticaret firması B2B platformu TurkishExporter’a bıraktığı ithalat talebiyle Türk hazır giyim üreticilerinden çocuk çorabı satın alacağını duyurdu.