Rusya Türkiye’den ısrarla istedi: Bizdekiler kaliteli değil! O ürünü göndermeye devam edin

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin bu yıl henüz Rusya’ya domates sevkiyatına yönelik kotasını henüz doldurmadığını, sevkiyat hacminin şimdilik 300 bin tonu bulduğu belirtildi.



Türk domatesleri için Rusya’nın belirlediği 2022 kotası 350 bindi.



Rusya Tarım Bakan Yardımcısı Oksana Lut, “Türk domatesleri bizde kalite ve fiyat olarak rekabet edebilir değil, dolayısıyla pazar için Türk üreticilerinden yana tehlike görmüyoruz” dedi.



Global Fresh Market fuarında konuşan Bakan Yardımcısı, domates kotalarının ileride daha da azaltılmasının planlandığını belirtti.



Yılın ilk üç çeyreğinde sera domateslerinin üretiminin yüzde 7,7 arttığını belirten Lut, ülkede en fazla domates yetiştirilen yerlerin Lipetsk, Stavropol ve Krasnodar olduğunu kaydetti.



Bakan Yardımcısı, Rusya’nın salatalık üretiminin de geçen yıla göre yüzde 7 arttığı, bu ürünün ithalatının ise azalmaya devam ettiği bilgisini verdi.

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