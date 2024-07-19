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Ekonomi Rusya Türkiye'den göç alıyor: Savaş nedeniyle Türkiye'ye göçen Ruslar geri döndü... Bir ilk
Ekonomi

Rusya Türkiye'den göç alıyor: Savaş nedeniyle Türkiye'ye göçen Ruslar geri döndü... Bir ilk

Yeniakit Publisher
2024-07-19 19:40:00 - 2024-07-19 19:57:52
Rusya Türkiye'den göç alıyor: Savaş nedeniyle Türkiye'ye göçen Ruslar geri döndü... Bir ilk

Türkiye’nin göç istatistiklerinde yıllardır düzenli olarak Türkiye'de göç eden Rusların sayısı, ilk kez azaldı. 2022’de savaş nedeniyle Türkiye’ye yönelen Ukraynalılar da geri dönerken, göçün konut piyasasında da etkileri görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün “Uluslararası Göç İstatistikleri”ni açıkladı.

2023 yılında Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak rekor kırdı.

ekonomim aktardığı haberine göre, Türkiye’den göç edenler sıralamasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından sonra Rusya Federasyonu vatandaşları yer aldı.

2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla Türkiye'ye nette 87 bin 924 Rus göç ederken, 2023 yılında nette 43 bin 642 Rus Türkiye'yi terk etti.

2022 yılında savaş ve yaptırımların etkisiyle Türkiye'ye 99 bin 786 Rus vatandaşı göç etmişti. 2023 yılında Türkiye’ye göç eden Rus vatandaşlarını sayısı 28 bin 314'e geriledi.
2022 yılında Türkiye'den göç eden Rus vatandaşı sayısı 11 bin 862 olurken, 2023'te 71 bin 956 oldu.
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2016 yılından itibaren yayımlanan TÜİK göç verilerinde, Rus vatandaşları ilk kez 2023 yılında “net” göçe imza attılar.

Ukraynalılar da Türkiye’den gitti

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle birçok Avrupa ülkesi Ukrayna vatandaşlarına kapılarını açarken, 2022 yılında nette 28 bin 304 Ukrayna vatandaşı Türkiye'ye göç etmişti. 2023 yılında nette 8 bin 396 Ukraynalı Türkiye'den gitti.

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