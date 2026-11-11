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Dünya Rusya topraklarını genişletti
Dünya

Rusya topraklarını genişletti

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Rusya topraklarını genişletti

Açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim yeri alındığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.

 

Açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şilovka, Zaporijya bölgesindeki Voskresenka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

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