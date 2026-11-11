Rusya topraklarını genişletti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya'da birer yerleşim yeri alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şilovka, Zaporijya bölgesindeki Voskresenka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.