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Rusya ticaret savaşlarının etkisini hafifletmeye çalışıyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin:- "Küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen, Rusya’nın küresel pazardaki payını artırmak için Çin ve Arap ülkeleriyle etkin bir şekilde çalışıyoruz. Böylece ticaret savaşlarının etkilerini dengeliyoruz”

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:47
Rusya ticaret savaşlarının etkisini hafifletmeye çalışıyor

MOSKOVA (AA) – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ticaret savaşları nedeniyle meydana çıkan etkileri hafifletmek için Çin ve Arap ülkeleriyle etkin bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Oreşkin, Rusya’nın Gorno-Altaysk şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasında tekrar alevlenen ticaret savaşlarının Rus ekonomisine yönelik etkilerini değerlendirdi.

Ticaret savaşlarının Rus ekonomisinde de kısıtlayıcı etkiler yaratacağını belirten Oreşkin, “Ancak her şey bizim elimizde. İçerideki kalkınmamıza ve dış pazarlardaki fırsatlara odaklanmamız gerekiyor.” dedi.

Oreşkin, küresel ekonomideki yavaşlamanın Rus ekonomisindeki etkisini hafifletmek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, “Küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen, Rusya’nın küresel pazardaki payını artırmak için Çin ve Arap ülkeleriyle etkin bir şekilde çalışıyoruz. Böylece ticaret savaşlarının etkilerini dengeliyoruz.” diye konuştu.

Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 gümrük vergisi koyduğunu duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı ise ABD'nin Çin mallarına yönelik ilan ettiği gümrük tarifesinin ardından, Çinli şirketlerin ABD'den tarım ürünleri alımının geçici durdurulduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:47
  1. ABD
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