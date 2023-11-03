Rusya: Tek Bulgar muhabirin Rusya'yı terk etmesi istendi! Sözleri böyle yankılandı! Yeni gelişme

Rusya, Bulgaristan yetkililerinin"Российская газета” (Rossiyskaya Gazeta”) gazetesinin Bulgaristan muhabiri Aleksandır Gatsak’ın ülkeden kovulması kararına cevaben Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR)’nun Moskova muhabiri Angel Grigorov’un ülkeyi terk etmesini emretti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan bir mesajda, meslektaşımız Angel Grigorov’a Bulgaristan’da Devlet “Ulusal Güvenlik” Ajansı’nın Aleksandır Galtsak’ı ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan etmesine cevaben akreditasyon belgelerini teslim etmesi emredildiği yazıyor.

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mesajda “Medyaların özgürlüğü prensiplerini ve pragmatik işbirliği doğrultusunda Rus tarafı BNR muhabirinin Moskova’da tekrar çalışabilme imkanını gözden geçirmeye hazır, ancak Bulgaristan hükümetinin Sofya’da “Rossiyskaya Gazeta” muhabirinin akreditasyonu konusunda olumlu karar alırsa” sözleri yer alıyor.

Angel Grigorov, bugün Dışişleri Bakanlığı’nın Enformasyon ve Basın Departmanı’ndan bir görevli tarafından bilgilendirildi.

Angel Grigorov, “Bütün önemli konularda benimle irtibata geçen kişi. 7 Kasım Salı günü bizzat kendim Rusya Dışişleri Bakanlığı binasına gidip akreditasyon belgemi teslim etmem lazım. Henüz Rusya Federasyonu’nun hangi tarihe kadar terk etmem gerektiği belli değil. Salı günkü görüşmede bunun bana bildirileceğini umuyorum.”

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Sözlerine göre, bugünden itibaren BNR muhabiri görevini yürütme hakkı yok.

Bulgaristan Ulusal Radyosu, kamu medyasının muhabiri Angel Grigorov’un akreditasyonun alınması ve Rusya Federasyonu’ndan kovulması konusunda görüş yayınladı:

“Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun yönetimi, kesinlikle 6 yıldan fazla süredür Moskova’da muhabirlik görevinde olan meslektaşımız Angel Grigorov’un uluslararası mesleki ve gazetecilik etiği kurallarına harfiyyen uyduğunu belirtiyor.

Tek Bulgar muhabirinin Rusya’dan kovulması tamamen siyasi bir eylem ve bilgiye erişim özgürlüğünün aleyhinedir.

BNR, Moskova’daki muhabirimizin akreditasyonunun Rus tarafından baskı aleti ve “pazarlık kozu” olarak kullanılma denemesinden dolayı hayal kırıklığında”.