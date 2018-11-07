0553 313 94 23
impression

Rusya tehdit etti! Savaş yolda

Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarında askeri varlığını artırma eylemlerine mutlaka askeri yanıt verileceğini ifade etti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:03
Rusya tehdit etti! Savaş yolda

İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "NATO'lu komşularımızın Rusya sınırlarında askeri altyapısını ve askeri varlığını artırma yönündeki adımları, askeri yanıtsız bırakılamaz" dedi.

DİYALOG KURMAK ZORUNDA BIRAKACAK

Sputnik'in haberine göre sözlerinin Rusya'nın gerilimi artırmaya ilgi duyduğu anlamına gelmediğini kaydeden Lavrov, ordular arasında tam teşekküllü diyalog kurulması gerektiğini ancak NATO'nun bundan kaçtığını ve günün birinde hayatın İttifak'ı Rusya'yla diyalog kurmak zorunda bırakacağını belirtti.

CİDDİ ANLAMDA TEHDİT

Lavrov, NATO'nun Rusya sınırlarındaki eylemlerinin Moskova'yı endişelendirdiğini de ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Rusya'nın güvenliğini ciddi anlamda tehdit ediyor ve yeni üyelerin topraklarında kalıcı olarak askeri güçler konuşlandırılmasının önüne geçmek için imzalanan Rusya-NATO Kurucu Belgesi'ni ihlal ediyor."

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 09:03
  1. rusya
  2. Putin
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinpaş, Denizli’de markaları buluşturdu
    1. Sinpaş, Denizli’de markaları buluşturdu
    2. Belediye işçisinin sır ölümü
    3. CHP'li eski vekil, karısı tarafından..
    4. Teşkilatlar Binali Yıldırım ile..
    5. Mahall Bomonti’de manzaralı seçenek
    6. Diyarbakır'da PKK'ya dev operasyon!
    7. Sıra çılgın projelerde
    8. İsrail'den bir skandal daha!..
    9. ABD Kongresi'ne giren ilk Müslüman kadın
    10. Ya sizi kim affedecek?
    11. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye..
    12. Bakan sosyal medyadan duyurdu! Yeni..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaptırımlar..
    14. ABD seçimlerinde Müslümanların zaferi
    15. Bursa'yı birbirine kattı! Sonunda..
    16. Dolar yüzde 35 düştü, indirim yüzde 10..
    17. Aleksis Çipras'tan rahiplere üzücü..
    18. Rusya tehdit etti! Savaş yolda
    19. Emekliye 599 TL
    20. Çin herkesten gizlediği yerli savaş..
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak