Rusya tatil piyasası! Mısır, BAE fiyatları zirvede: Ruslar tatil planı yapıyorlar! Türkiye'ye milyar dolarlık kaynak
Türkiye'ye gelme planı yapan vatandaşlardan büyük bölümü Rus vatandaşlar oluyor. Türkiye'ye gitme planı yapan Rus turistleri ülkelerine çekme planları yapan BAE ve Mısır ve bir çok ülkeden dikkat çeken adım gelse de Rusların tercihi Türkiye oldu! Araştırma sonuçları, Türkiye'nin şu anda Ruslar için en popüler yurtdışı alternatifi Türkiye olduğu ve turistlerin tatillerini yurt dışında geçirmek için daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.
2023 Nisan ayında Rusya’daki tatil turları piyasasında Mısır en yüksek fiyatlı destinasyon oldu. Aynı dönemde Türkiye’de tatil fiyatları değişkenlik gösterirken, Rusya’nın diğer popüler tatil destinasyonları fiyatları düşürdü.
Rusya’da faaliyet gösteren turizm hizmeti Travelata tarafından yapılan araştırmaya göre, ülke içinde seyahat etmek isteyen Ruslar için Türkiye, Abhazya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi yabancı ülkelere tur satışları daha popüler hale geldi.
Rusların yüzde 46'sı bu yaz Türkiye'ye gitmeyi planlıyor
Araştırma sonuçları, Türkiye’nin şu anda Ruslar için en popüler yurtdışı destinasyonu haline geldiğini ortaya çıkarırken, Rusların yüzde 46’sı bu yaz Türkiye’ye gitmeyi planlıyor.
Rusya Tatil Piyasası Nasıl?
Turizm Databank’ın Rosstat’dan derlediği verilere göre, 2023 yılı Nisan ayında Mısır, Rusya’daki tatil turları arasında en pahalı seçenek oldu. Bu süre zarfında Türkiye ve BAE, Mısır’ı fiyat açısından yakından takip etti, ancak fiyatlarında belirgin farklılıklar gözlendi.
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Mısır’ın fiyatları aylık bazda %7 düşüş gösterirken, yıllık bazda %13,4’lük bir artış yaşadı. Bu, Mısır’ı Rusya’nın en pahalı tatil destinasyonu haline getirdi.
BAE’deki tatil fiyatları da aylık bazda %9’luk bir düşüş yaşarken, yıllık olarak %7,3’lük bir artış gösterdi.
Nisan ayında Türkiye’deki tatil fiyatları aylık olarak %11,5 ve yıllık olarak %17,4 oranında.
Bu eğilimler, Rusya’daki tatil piyasasında dinamik bir durumu gösteriyor. Mısır ve BAE’nin hala popüler ve rekabetçi destinasyonlar olarak kalması bekleniyor. (turizmgunlugu)
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