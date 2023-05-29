  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Solcu T 24’ten ince gönderme: Gültekin Uysal'ı kadın yaptılar

Türk bayrağını yerde gören HÜDA PAR'lılar bakın ne yaptı! Sosyal medyayı sallayan anlar

İmamoğlu'nun yalancılığı sosyal medyada gündem oldu! Bankamatik başkan ne oldu?

Ukrayna ülkesi İran’a 50 yıllık süreyle yaptırım uygulama kararı alacağız diyerek duyurdu! Yeni bir gelişme

AB ülkesi sürpriz kararı duyurdu: Türkiye'den elektrikli otobüs satın alacağız

Rusya dünyaya duyurdu: Uzun menzilli silahla vuruldu

Erdoğan'ın zaferi sonrası İmamoğlu gündem oldu

AK Partilileri 'TRT canlı yayınında yargılayacağız' diye tehdit eden CHP'li Aykut Erdoğdu'nun hayalleri suya düştü!

"Burada ilk defa böyle bir manzara var" dedi! Mansur Yavaş'a tepki: Ankara'yı ihmal etti

Necmettin Batırel'den dolar ve Mehmet Şimşek kulisi! Herkesi şaşırtan bir gelişme olacak
Dünya Rusya tatil piyasası! Mısır, BAE fiyatları zirvede: Ruslar tatil planı yapıyorlar! Türkiye'ye milyar dolarlık kaynak
Dünya

Rusya tatil piyasası! Mısır, BAE fiyatları zirvede: Ruslar tatil planı yapıyorlar! Türkiye'ye milyar dolarlık kaynak

Yeniakit Publisher
2023-05-29 22:28:00 - 2023-05-29 22:46:59
Rusya tatil piyasası! Mısır, BAE fiyatları zirvede: Ruslar tatil planı yapıyorlar! Türkiye'ye milyar dolarlık kaynak

Türkiye'ye gelme planı yapan vatandaşlardan büyük bölümü Rus vatandaşlar oluyor. Türkiye'ye gitme planı yapan Rus turistleri ülkelerine çekme planları yapan BAE ve Mısır ve bir çok ülkeden dikkat çeken adım gelse de Rusların tercihi Türkiye oldu! Araştırma sonuçları, Türkiye'nin şu anda Ruslar için en popüler yurtdışı alternatifi Türkiye olduğu ve turistlerin tatillerini yurt dışında geçirmek için daha fazla ödeme yapmaya hazır olduğu belirtiliyor.

2023 Nisan ayında Rusya’daki tatil turları piyasasında Mısır en yüksek fiyatlı destinasyon oldu. Aynı dönemde Türkiye’de tatil fiyatları değişkenlik gösterirken, Rusya’nın diğer popüler tatil destinasyonları fiyatları düşürdü.

Rusya’da faaliyet gösteren turizm hizmeti Travelata tarafından yapılan araştırmaya göre, ülke içinde seyahat etmek isteyen Ruslar için Türkiye, Abhazya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi yabancı ülkelere tur satışları daha popüler hale geldi.

Rusların yüzde 46'sı bu yaz Türkiye'ye gitmeyi planlıyor

Araştırma sonuçları, Türkiye’nin şu anda Ruslar için en popüler yurtdışı destinasyonu haline geldiğini ortaya çıkarırken, Rusların yüzde 46’sı bu yaz Türkiye’ye gitmeyi planlıyor.

Rusya Tatil Piyasası Nasıl?

Turizm Databank’ın Rosstat’dan derlediği verilere göre, 2023 yılı Nisan ayında Mısır, Rusya’daki tatil turları arasında en pahalı seçenek oldu. Bu süre zarfında Türkiye ve BAE, Mısır’ı fiyat açısından yakından takip etti, ancak fiyatlarında belirgin farklılıklar gözlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mısır’ın fiyatları aylık bazda %7 düşüş gösterirken, yıllık bazda %13,4’lük bir artış yaşadı. Bu, Mısır’ı Rusya’nın en pahalı tatil destinasyonu haline getirdi.

BAE’deki tatil fiyatları da aylık bazda %9’luk bir düşüş yaşarken, yıllık olarak %7,3’lük bir artış gösterdi. 

Nisan ayında Türkiye’deki tatil fiyatları aylık olarak %11,5 ve yıllık olarak %17,4 oranında.

Bu eğilimler, Rusya’daki tatil piyasasında dinamik bir durumu gösteriyor. Mısır ve BAE’nin hala popüler ve rekabetçi destinasyonlar olarak kalması bekleniyor. (turizmgunlugu)

ilginizi çekebilir→ Rusya'dan vatandaşlar Türkiye için akın akın geliyor! Gelen ziyaretçi sayısında milyar dolarlık yeni rekor artış→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23