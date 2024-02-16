Rusya tarafından çok yönlü S-70 Okhotnik-B SİHA hamlesi! Rus bakanlığından yorumlar geldi: dengeleri değiştirecek

Rusya tarafından bir süredir geliştirilmekte olan insansız hava aracı S-70 Okhotnik-B’nin seri üretimine 2024’te başlanacağı belirtildi. Army Recognition’un aktardığı üzere S-70 Okhotnik SİHA’nın Rus Hava Kuvvetleri’ne kazandırılması önemli bir adım olacak.

Sukhoi tarafından tasarlanan Okhotnik SİHA, ilk yer testlerini 2018 sonbaharında, ilk uçuşunu ise Ağustos 2019’da gerçekleştirdi. Uçuş, bir operatörün kontrolü altında 20 dakikadan fazla sürdü. 27 Eylül 2019’da ise Okhotnik, Su-57 savaş uçağı ile birlikte bir uçuş gerçekleştirmişti. Testte SİHA otomatik modda havada manevra yapmıştı ve uçuşu 30 dakikadan fazla sürmüştü. Bu olaylar Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulandı.

Rus hükümeti teslimatlara 2024 yılında başlamayı planlayarak S-70’i hızlı bir şekilde konuşlandırma niyetini dile getirmişti. Bu zaman çizelgesi, Ağustos 2021’de Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu tarafından da doğrulanmıştı. Ancak o günden bu yana S-70’te önemli iyileştirmeler yapıldı. SİHA’da öncelikle gizlilik yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanıldı. Bu bağlamda çift motorlu Saturn AL-31 turbojet, radar kesitini azaltacak şekilde değiştirildi.2022’de S-70’in Ukrayna’da kullanılabileceğini öne süren raporlar olsa da Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri bünyesinde resmi konuşlandırma henüz gerçekleşmedi.

ARTIK KULLANACAK!

Bununla birlikte Novosibirsk Oblastı Vali Yardımcısı Sergei Semka geçtiğimiz günlerde S-70’in seri üretiminin 2024’ün ikinci yarısında başlayacağını duyurdu. Bu da 2025 yılından önce potansiyel operasyonel konuşlandırma olabileceğine işaret ediyor. Ancak S-70’in spesifik rolü ve Rus kuvvetlerine teslim edilecek birim sayısı konusunda soru işaretleri devam ediyor. Su-57 Felon için “wingman” olarak hizmet edebilir veya operasyon sahasındaki saldırılarda kullanılabilir.

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Seri üretim aslında 2023 olarak planlanmıştı. 2022 yılı içerisinde Rus devlet şirketi Rostec CEO’su Sergei Chemezov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada Okhotnik silahlı insansız hava aracının 2023 yılı itibariyle seri üretimine başlanacağını duyurmuştu.