Rusya, Suriye’de Türkiye’yi sonuna kadar destekler

Oğuzhan Gültekin

Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonla ilgili Türk ve Rus heyetleri arasında yapılan toplantıda olumlu bir karara vardıklarını açıklayan Mevlüt Çavuşoğlu, “Terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığımızı dile getirdik. Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda Rusya ile ortak irademiz var. Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki yakın işbirliğinin devam edecek” dedi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Rusya bölgede yapılacak olan operasyonda Türkiye’yi sonuna kadar destekler” diye konuştu.

Türkiye önemli bir ortak

ABD’nin, Suriye’den çekilme kararının Rusya için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen Prof. Dr. Salih Yılmaz, “Türkiye’nin, ABD ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağıyla ilgili çekinceleri vardı. Gerçekleşen toplantı ile Rusya’nın çekinceleri ortadan kaldırıldı diyebiliriz. Türkiye’nin bölgedeki diğer aktörlere göre Rusya tarafında daha etkili bir rol aldığını söyleyebiliriz. PKK/YPG’den temizlenirse Suriye’de siyasi barış sürecine daha kolay ulaşılacağını düşünülüyor. Daha önce Rusya, Esed ile görüşmeler yapmıştı. PKK/YPG bölgede bir devlet kurmakta ısrarcı davranmıştı. Bu hayalleri yüzünden daha sonra terör örgütleri ABD ile çok yakın ilişkiler kurdular. Rusya’nın bu durumdan aşırı derecede rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Rusya, ‘ABD gitti PKK/YPG ile ilişkilerimizi geliştirelim’ diye beklemiyor. Türkiye’nin bu konudaki duruşunu bildiği için bu tutumdan uzak duracaklar. Rusya, Türkiye’yi sadece Suriye açısından değerlendirmiyor. Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya ve diğer alanlar açısından da önemli bir ortak olarak değerlendiriyor. Yapılan açıklamada ‘koordinasyonlu bir şekilde hareket edeceğiz’ denmesi askeri alanda iki devletin bu bölgede operasyon yapılırken iletişim halinde olacağını göstermiş oldu. Bu nedenle Rusya, Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyona tam destek veriyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Dikkat edersek PKK/YPG, Esed rejimine yönelmiyor. Rejim ile her zaman görüşüyordu” şeklinde konuşan Salih Yılmaz, “Esed rejimine doğru yöneldiği düşünülen terör örgütleri Fırat’ın doğusuna operasyon yapılma ihtimali doğduğunda Arap çoğunluğun yada diğer aşiretlerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri Esed rejimine teslim etmek istedi. Yani PKK/YPG, Kobani’yi, Kamışlı’yı, Haseke’yi Esed’e vermiyor. O anlamda burada terör örgütü bir taktik yapıyor. Zaten verdiği bölgeler elinden çıkacak. O bölgelerde zor durumda olduğu için aşiretlerinde tavırları belli olduğu için ‘bahsi geçen bölgeleri Esed’e vereceğim’ diyerek Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Ama Rusya PKK/YPG’nin ABD ile bugüne kadar girdiği ilişkileri unutmadı. Bu anlamda bölgede yapılan saldırıları Rusya kendisine karşı yapılmış olarak görüyor. Bu nedenle Rusya’nın, PKK/YPG ile olan ilişkisi şimdilik Türkiye’yi karşısına alacak şekilde olmaz. Ama burada bir risk var. Deyrizor ve Rakka bölgesiyle Irak sınırı konusunda aktörler arasında bir çekişme olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu bölgeyi kontrol altına alan aynı zamanda enerji açısından ve o bölgedeki siyaseti etkilemek açısından büyük bir kazanım sağlamış olacak. Bununla ilgili bölgede bir kriz çıkabilir. Ama şu an için Rusya’nın, Türkiye’nin yapacağı operasyona sonuna kadar destek vereceğini söyleyebilirim” değerlendirmesini yaptı.