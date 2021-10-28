  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya, Suriye için İsrail'den yardım istedi iddiası
Dünya

Rusya, Suriye için İsrail'den yardım istedi iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasında yer almasının önünü açmak için ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesini istediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 00:37:00 -
Rusya, Suriye için İsrail'den yardım istedi iddiası

Amerikan Axios sitesinde adı açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Putin'in Rusya'nın etkisini artırmak ve gelir elde etmek için Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşasındaki büyük projeleri almasını istediğini ifade etti.

Putin'in 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmede, Bennett'e bazı Rus şirketlerin ABD yaptırımlarından etkilenmek istemedikleri için Suriye'de iş yapmaktan korktuğunu dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede Putin'in Bennett'ten ABD'yi Esed rejimine yönelik yaptırımların bir kısmını hafifletmeye teşvik etmesi talebinde bulunduğu kaydedildi.

Rusların, hâlihazırda ABD yaptırımları altında olması nedeniyle İran şirketlerinin büyük projeleri almasının önünü açtığı ve böylece İran'ın Suriye'deki etkisini artırdığını ileri sürdüğüne işaret edildi.

Haberde, Rusların İsrail'in İran'ın Suriye'deki kontrolünü zayıflatma konusundaki ilgisinin, Bennett hükümetini ABD yönetimini yaptırımları hafifletmeye zorlamaya teşvik edeceğini umduğuna dikkati çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emine Şenlikoğlu isyan etti: 17 yaşında nikahsız hamile kalınca sorun yok, evlenince...
Gündem

Emine Şenlikoğlu isyan etti: 17 yaşında nikahsız hamile kalınca sorun yok, evlenince...

Genç yaşta evlenenlerin mağdur edildiğini belirten yazar Emine Şenlikoğlu, "17 yaşındaki kızlar fingirdiyor, hamile kalıyor sorun yok, 17 ya..
Hayalleri suya düştü! Kaftancıoğlu'nun iktidar hüsranı
Gündem

Hayalleri suya düştü! Kaftancıoğlu'nun iktidar hüsranı

2020 yılında bir tweet atarak 2022 yılında iktidar olacaklarını ve bütçeyi kendilerinin yapacağını söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Ka..
Cihat Yaycı Paşa’dan kritik FETÖ uyarıları devam ediyor: ‘Biz KHK’lıları affedeceğiz’ söylemi FETÖ’ye umut veriyor
Gündem

Cihat Yaycı Paşa’dan kritik FETÖ uyarıları devam ediyor: ‘Biz KHK’lıları affedeceğiz’ söylemi FETÖ’ye umut veriyor

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı ve FETÖMETRE’nin mucidi Cihat Yaycı, FETÖ ile mücadeleye ilişkin çıkışını sürdürüyor. Terör..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay