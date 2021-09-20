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Dünya Rusya son dakika | Rusya üniversite saldırısı ölenler yaralananlar
Dünya

Rusya son dakika | Rusya üniversite saldırısı ölenler yaralananlar

Perm Üniversitesi nerede? Rusya'da bulunan Perm Üniversitesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Peki, Perm Üniversitesi'nde neler yaşandı?

Yeniakit Publisher
2021-09-20 10:55:00 - 2021-09-20 11:43:45
Rusya son dakika | Rusya üniversite saldırısı ölenler yaralananlar

Rusya’da bulunan Perm Üniversitesi’nde silahlı saldırı meydana geldi. Peki, olayda yaralananlar ölenler var mı?

Rusya son dakika | Rusya üniversite saldırısı ölenler yaralananlar

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

 

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