Rusya son dakika | Rusya üniversite saldırısı ölenler yaralananlar
Perm Üniversitesi nerede? Rusya'da bulunan Perm Üniversitesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Peki, Perm Üniversitesi'nde neler yaşandı?
Rusya’da bulunan Perm Üniversitesi’nde silahlı saldırı meydana geldi. Peki, olayda yaralananlar ölenler var mı?
Rusya son dakika | Rusya üniversite saldırısı ölenler yaralananlar
Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi’ndeki silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.