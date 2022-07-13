Rusya sivilleri hedef alıyor
Rusya Ukrayna’nın doğusu dışında güneyini de hedef alıyor. Mikolaiv kentindeki hava saldırısında iki tıp merkezi bir de apartman vuruldu.
Rusya sivilleri hedef almıyoruz diyor ama her gün yerleşim alanları vuruluyor. Bu görüntüler de Ukrayna’nın güneyindeki Mikolayiv kentinden. Rusya'nın hava saldırısında iki tıp merkezi bir de apartman isabet aldı. Bölge bu hale geldi.
İtfaiye ekipleri binalarda çıkan yangını söndürmek için uzun uğraş verdi. Saldırıda 12 kişi yaralandı. Geçtiğimiz haftalarda Rusya Ukrayna’nın doğusunda önemli kazanımlar elde etti. Bölgesinin kilit kenti Lısıçansk'ı ele geçirdi.