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Teknoloji Rusya sesten 9 kat hızlı hipersonik füze “Zirkon”un testlerine devam ediyor
Teknoloji

Rusya sesten 9 kat hızlı hipersonik füze “Zirkon”un testlerine devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, sesten 9 kat hızlı olduğunu belirttiği “Zirkon” adlı hipersonik füzenin Beyaz Deniz'de test edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:35:00 - 2021-11-30 11:36:30
Rusya sesten 9 kat hızlı hipersonik füze “Zirkon”un testlerine devam ediyor

Rusya, en önemli silahlarından biri olarak gördüğü “Zirkon” adlı hipersonik füzenin testlerine devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füzenin Beyaz Deniz’de bulunan Amiral Gorshkov savaş gemisinden ateşlendiği ve 400 kilometre uzaklıkta denizdeki bir hedefi vurduğu ifade edildi. Füzenin son testlerinin yapıldığını ve yakın zamanda Rus ordusuna temin edilmeye başlayacağını aktaran Bakanlık, test sırasında füzenin belirlenen çizgide ilerlediğini ve hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi. Rus donanmasına ait gemi ve denizaltılara entegre edilmesi planlanan füzenin sesten 9 kat hızlı ve bin kilometre menzile sahip olduğu aktarıldı.

Rusya söz konusu füzeyi daha önce Beyaz Deniz’de Amiral Gorshkov savaş gemisinden fırlatılarak test etmiş, füzenin Zirkon'un Barents kıyılarında yer alan bir kara hedefini 350 kilometre mesafeden başarılı bir şekilde vurduğu ifade edilmişti. Zirkon hipersonik füzesi ayrıca Barents Denizi’nde Severodvinsk nükleer denizaltısından başarılı bir şekilde ateşlenmişti.

 

 

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