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Rusya semalarında meteor görüldü

Rusya’nın Krasnoyarsk kenti semalarında dün bir gökcismi görüldü. Moskova Üniversitesi’nden Astronom Vladimir Surdin, kameraya yansıyan görüntülerden cismin bir meteor olduğunun söylenebileceğini ifade etti.

07 Nisan 2019 Pazar 20:53
Rusya semalarında meteor görüldü

Krasnoyarsk sakinleri dün akşam saatlerinde bir gökcismini fark etti. Sosyal medyada yansıyan görüntülerde cismin havada yandığı anlar kameraya yansıdı.

Gökcismi Krasnoyarsk'ın yanı sıra Kansk, Sosnovoborsk ve Jeleznogorsk'ta da fark edildi.

Zvezda'ya konuşan Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi'nden Astronom Vladimir Surdin, "Görüntüler üzerinden değerlendirecek olursak bu gerçekten bir meteor. Atmosferde tamamen parçalandı" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları uçaklar geçerken duyulduğu gibi bir uğultunun duyulduğunu da belirtti.

 

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 20:53
  1. meteor
  2. Moskova Devlet Üniversitesi
  3. Rusya

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