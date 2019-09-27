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Rusya Savunma Bakanlığı paylaştı! Hedefi 200 kilometreden vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Oniks seyir füzesinin Pasifik Okyanusu’nda gerçekleştirilen fırlatma anına dair görüntüleri yayınladı.

27 Eylül 2019 Cuma 16:08

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz yıl ilk testi yapılan süpersonik Oniks seyir füzelerinin ikinci testini Pasifik Okyanusu kıyılarında gerçekleştirdi. Pasifik Okyanusu kıyısında bulunan Rusya’nın Chukotka bölgesine gemilerle sevk edilen füzeler, fırlatma alanına yerleştirildikten sonra ateşlendi.

Testi gerçekleşen füze 200 kilometreyi aşkın mesafede bulunan gemi hedefini vurarak ikinci denemesini de başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı füzelerin gerçekleşen test tatbikatına 10 savaş gemisi ve 1 adet destek gemisinin yanı sıra deniz uçaklarının da eşlik ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl ilk testi gerçekleşen Oniks füzesi 3 bin 200 kilometre hıza çıkabiliyor. Bastion füze sistemi 2 adet oniks füzesi taşıyabiliyor. Düşük yörüngede 300 kilometre, yüksek yörüngede de 120 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Düşman gemilerinin imhası için tasarlanan füze sistemi, yer üzerindeki hedefleri de vurabiliyor.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 16:08
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Rusya
  3. Oniks füzesi

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