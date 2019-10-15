Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Esed rejimi Münbiç ve çevresini kontrol altına aldı
Sputnik Rusya'da yayınlanan bir son dakika haberinde, "Suriye ordusu Münbiç ve çevresindeki yerleşim alanlarını tamamen kontrol altına aldı." ifadeleri kullanıldı.15 Ekim 2019 Salı 13:42
Tufan Acar Ankara
Sputnik Rusya'nın haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
'Suriye Ordusu Münbiç ve çevresindeki yerleşim alanlarını tamamen kontrol altına aldı."
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