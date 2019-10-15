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Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Esed rejimi Münbiç ve çevresini kontrol altına aldı

Sputnik Rusya'da yayınlanan bir son dakika haberinde, "Suriye ordusu Münbiç ve çevresindeki yerleşim alanlarını tamamen kontrol altına aldı." ifadeleri kullanıldı.

15 Ekim 2019 Salı 13:42
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Esed rejimi Münbiç ve çevresini kontrol altına aldı

 Tufan Acar  Ankara 

Sputnik Rusya'nın haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Suriye Ordusu Münbiç ve çevresindeki yerleşim alanlarını tamamen kontrol altına aldı."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:42
  1. Ordu
  2. Ankara
  3. Sputnik Rusya

YORUM YAZ

  • Hamit Hamit 26 dk önce
    Bu başdan beri Amerika ve Rusya arasında planlanmış olan program türkiyeyi suriyeyle savaştırıp sonrada aralarında bölmek plan ortada aç kurtlar sıraya dizilmiş.
  • lütfilütfi34 dk önce
    Biz Menbiç"e girmedikmi yani.
  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL36 dk önce
    Rusya ikili oynuyor. Kimin eli kimin cebinde değil. Hani Türkiye ile mutabakattaydılar?
  • EKOLL EKOLL 38 dk önce
    Amerikan gavuru belli. Rus ayısına dikkat.
  • HalilHalil39 dk önce
    Bunlar politik denemeler, yememek lazım. Orada kim olursa olsun almak gerekir kanaatindeyim

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