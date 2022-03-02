Rusya savaşta sınıfta kaldı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Rus birliklerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde tankların yakıtlarının bitmesi, yönlerini kaybetmesi, karakollara sığınması Rus askerlerinin disiplinsizliğini gösterirken alay konusu oldu. Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Bunlar zaten hepsi Slav ırkından kültürel bağları olan, hatta bazıları savaşıyor ama inanmıyor. Geri bölgesi çok güçlü olan Rusya’nın ordusu Ukrayna’ya girdiğinde harekatın sevk ve idaresini yakalayamamış. Bu onun çok büyük bir zaafı. Bizim Suriye’deki harekatlarımızı göz önüne alarak değerlendirin. Biz bir tane tankı harekat alanına paletleri üzerinde sevk etmedik. Taşıyıcılarla götürdük. Toprağa basacaksa tankların paletleri bu harekat alanında gerçekleşti. Bunlar lojistik bakımından çok önemli şeyler. Bunun tabii benzini, mühimmatı hazırlık aşamasında tamamlanır. Bunlar çok koordineli yapılmalıdır. Ama Rusya sınıfta kaldı bu konuda” ifadelerini kullandı.

Bir mermi bile ulaştıramadı

Öte yandan; terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PKK’ya başta ABD olmak üzere sözde koalisyon güçleri 10 binlerce tır silah, mühimmat ve askeri teçhizat gönderdi. Rusya-Ukrayna krizi sırasında Ukrayna’dan taraf olan ABD, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler iki tarafı kışkırtmanın dışında hiçbir askeri destek vermeden iki ülkeyi savaşın eşiğine getirerek geri çekildiler. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin 6. günü geride kalırken ABD ve bazı Avrupa ülkeleri hâlâ silah ve mühimmat göndereceklerini açıklamasına rağmen yerel kaynaklara göre Ukrayna’ya ulaşmış tek bir mermi bile bulunmuyor.