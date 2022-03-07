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Gündem Rusya savaşı bitirmek için 4 şartını açıkladı
Gündem

Rusya savaşı bitirmek için 4 şartını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki operasyonlara son vermek için istedikleri 4 şartı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 17:12:00 -
Rusya savaşı bitirmek için 4 şartını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Reuters haber ajansına demecinde, Kiev'in, şartlarını yerine getirmesi hâlinde Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu anında durdurmaya hazır olduğunu söyledi.Peskov, bunu Ukrayna tarafına ilettiklerini de belirtti.

İşte şartlar

Peskov bu şartları da şöyle sıraladı:

1- Ukrayna tarafından askeri operasyonlarına son vermesi,

2- Tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek 'sabitlemesi',

3- Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanıması

4- Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini bağımsız topraklar olarak tanıması.

Kremlin Sözcüsü, bu şartların yerine getirilmesi durumunda operasyona hemen son verebileceklerini öne sürdü.

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Yorumlar

Ali

Dünyanın başına bela bu katil.
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Ayı

İnsanlıktan nasibini almamış pis emperyalist
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