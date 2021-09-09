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Dünya Rusya savaş uçaklarını yolladı! İşte görevi
Dünya

Rusya savaş uçaklarını yolladı! İşte görevi

Rusya, Belarus'a Su-30SM savaş uçaklarını yolladı. Uçakların, Belarus hava sahası için devriye görevi yapacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 09:21:00 -
Rusya savaş uçaklarını yolladı! İşte görevi

Belarus Savunma Bakanlığı’nın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-30SM savaş uçakları, Belarus ve Rusya’nın hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri için ortak eğitim ve tatbikat merkezinin oluşturulması amacıyla Baranoviçi havaalanına geldi” ifadesine yer verildi.

Belarus Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı fotoğraflara bakılırsa Rusya en az 3 adet Su-30SM uçağını nakletti.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin, biri Belarus’ta olmak üzere 3 ortak eğitim merkezinin oluşturulması konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Hrenin, Rusya ve Belarus’un ortak ordu grubunu geliştireceklerini bildirmişti.

Rusya ve Belarus, 9-15 Eylül’de ‘Batı-2021’ ortak stratejik tatbikatını gerçekleştirecek. Her iki ülkenin topraklarında gerçekleştirilecek manevralara yaklaşık 200 bin asker katılacak.

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