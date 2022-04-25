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Dünya Rusya S-500 kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Rusya S-500 kararını dünyaya ilan etti

Ukrayna ile uzun bir süredir savaş halinde olan Rusya, S-500 füze savunma sisteminde seri üretime başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 14:27:00 -
Rusya S-500 kararını dünyaya ilan etti

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO'su Yan Novikov, Rus S-500 (Prometheus) füze savunma sisteminin seri üretiminin başladığını söyledi.

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketinin CEO'su Yan Novikov, Natsionalnaya Oborona dergisine verdiği röportajda; "Şu anda en son yerli bilim ve teknoloji imkanları kullanılarak S-500 sisteminin seri üretimi organize edilmiş durumda" dedi.

S-500'ün muharebe becerilerinin daha önce geliştirilmiş hava savunma sistemlerinden üstün olduğunu belirten Novikov, bu sistemin Rusya'nın hava savunmasının temelini oluşturabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Novikov, S-500'ün devletin savunma alanındaki siparişleri çerçevesinde belirlenecek süre içerisinde ordunun elinde olacağını ekledi.

Yeni nesil karadan havaya savunma sistemi olan S-500'ün menzili yaklaşık 600 kilometreye uzanıyor.

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