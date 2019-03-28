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Rusya: "Rus askeri Venezuela’da ihtiyaç duyulduğu sürece kalacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Rus askeri birliklerinin Venezuela’da ihtiyaç duyulduğu sürece kalacağını açıkladı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:16
Rusya: "Rus askeri Venezuela’da ihtiyaç duyulduğu sürece kalacak"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Rus askeri birliklerinin Venezuela’da ihtiyaç duyulduğu sürece kalacağını açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’dan askerlerini Venezuela’dan çekmesi isteğine Moskova’dan cevap gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova gazetecilere verdiği demeçte, Venezuela’daki Rus askerlerinin iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda bulunduklarını, askerlerin ihtiyaç duyulduğu sürece ülkede kalacağını bildirdi. Zaharova, Rus birliklerinin Venezuela’daki varlığının kimseye tehdit oluşturmadığı konusunda ısrar etti.



“Rusya bölgedeki güç dengesini değiştirmiyor”


Zaharova, Trunp’ın,"Rusya’nın Venezuela’dan çıkması gerekiyor" ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Washington’un Maduro ile pazarlık etmeyi planlamadığını, Rusya ve Küba’nın Karakas’taki etkisini sonlandırmak istediğini belirten ifadelerine atıfta bulunan Zaharova, "Rusya bölgedeki güç dengesini değiştirmiyor, Rusya Washington’un aksine kimseyi tehdit etmiyor" açıklamasında bulundu.



“Ne Rusya ne de Venezuela ABD’nin illeri değildir”


ABD ve 50’den fazla ülke, Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido’yu geçici cumhurbaşkanı olarak kabul ederken, Çin ile birlikte Maduro’ya destek vermişti. Zaharova açıklamasının devamında, "Ne Rusya ne de Venezuela ABD’nin illeri değildir" dedi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Washington’u Venezuela’da bir hükümet darbesi düzenlemeye çalışmakla suçlamıştı. Venezuela’nın Moskova’daki Askeri Ateşesi Jose Rafael Torrealba bugün yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin askeri ve teknik işbirliğine ilişkin bir anlaşma çerçevesinde Venezuela’da bulunduğunu, askeri operasyonlarla bağlantılarının olmadığını söyledi.


Rus hava kuvvetleri Antonov-124 kargo uçağı ve daha küçük bir Ilyushin Il-62, Cumartesi günü Karakas’ın dışındaki ana havaalanına inerek 100 Rus askeri ve tonlarca ekipman bırakmıştı. Askeri Ateşe Torrealba yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Venezuela’da askeri operasyonlar yürütmek için bir varlığından kesinlikle bahsetmiyoruz” dedi.


Ateşeye göre, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in iki ülke arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak Nisan ayında Moskova’yı ziyaret etmesi bekleniyor.



Venezuela ve Rusya arasında askeri ve teknik işbirliği


Zaharova alı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın Venezuela ile ülkenin anayasasına ve yasal normlarına tam saygı göstererek işbirliğini geliştirdiğini ifade etmişti. Zaharova, "Venezuela topraklarındaki Rus askerlerin varlığı, Mayıs 2001’de askeri ve teknik işbirliği konusunda Rus ve Venezuela hükümetleri arasında imzalanan bir anlaşma ile düzenleniyor" dedi.


Rusya, Venezuela’ya 2011 yılında Rus silahları almak için 4 milyar dolarlık kredi vermişti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:16
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