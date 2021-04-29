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Dünya Rusya resti çekti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya resti çekti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri yetkilileri, Bulgaristan hükümetinin, Sofya’da görevli bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine karşılık vereceklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 16:35:00 -
Rusya resti çekti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri yetkilileri, Sofya’nın ülkedeki bir Rus diplomatı sınır dışı edecek olması sorulduğunda, “Karşılık olarak önlemler alacağız” açıklamasını yaptı.

Rusya’nın Sofya’daki büyükelçiliğinde görevli bir diplomatın sınır dışı edilmesi kararı, Bulgaristan’daki savcıların, Ukrayna ile Gürcistan’da ihraç edilecek silahların bulunduğu depolarda geçmişte gerçekleşen dört patlama ile Rusya’nın ilgisinin olup olmadığına dair kanıt toplamakta olduklarını açıklamalarını izliyor.

Bulgaristan’ın silah depolarındaki söz konusu patlamaların 2011 ile 2020 senelerinde gerçekleştiği belirtiliyor. Bunun yanında Bulgaristan’ın kısa bir süre önce Çekya hükümeti de Rusya’ya benzer bir suçlamada bulunmuştu.

Rus yetkililer, söz konusu suçlamaları reddediyor ve Çekya’nın, ABD’nin etkisi ile bu iddiaları öne sürdüğünü belirtiyor.

Zira Bulgaristan ve Çekya’nın Rusya’ya benzer suçlamalar yöneltmesi, Moskova’nın başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerle ilişkilerinde yeni bir gerilim dalgasının gözlendiği bir döneme denk geliyor.

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