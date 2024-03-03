  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü

Seçmene soruldu: CHP DEM ile ittifak yapmalı mı? Şaşırtan sonuç?

Kandil’in gözdesi Ekrem’den HDP’li terör sempatizanına mide bulandıran sözler! “Size layık olmaya çalışıyorum”

Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı

Togg’dan dünyayı ayağa kaldıracak hamle! Büyük sürprizi böyle duyurdular

Karamollaoğlu hızlı trenle geldiği Sivas'ta hızlı treni eleştirdi! "Ben aptal değilim"

Kardeş ülke Pakistan'da başbakan belli oldu! İşte sandıktan çıkan isim

Fatih Erbakan’dan dikkat çeken seçim vaadi: Bunlardan Türkiye’de 17 tane var! Göreve gelir gelmez hepsini kapatacağız

Türkiye’den, savunma sanayiinde bir dev adım daha! Dünyayı ayağa kaldıracak sistemin seri üretimine başladık! Hadi hayırlı olsun

Yeniden Refah’a büyük şok! “Vay vay vay” diyeceksiniz
Dünya Rusya petrol piyasasına ilişkin kararı verdi! Rus yetkili açıkladı... Günlük gönüllü kısıntıyı artıracak
Dünya

Rusya petrol piyasasına ilişkin kararı verdi! Rus yetkili açıkladı... Günlük gönüllü kısıntıyı artıracak

Yeniakit Publisher
2024-03-03 21:03:00 - 2024-03-03 21:06:59
Rusya petrol piyasasına ilişkin kararı verdi! Rus yetkili açıkladı... Günlük gönüllü kısıntıyı artıracak

Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak önemli kararı açıkladı! Rusya'dan alınan karara göre gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol üretim ve ihracatında yaptığı kısıntıyı artıracağını kaydeden Novak, "Rusya, petrol üretim ve ihracatına 2024'ün ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulayacak." ifadesini kullandı.

Novak, söz konusu kesinti kararının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki ülkelerle alındığını belirtti.

Rusya, geçen yıl da petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltırken, söz konusu kısıntının 2024 sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Başkanı Biden'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye yaptığı hareket şaşkınlığa neden oldu
Dünya

ABD Başkanı Biden'ın İtalya Başbakanı Meloni'ye yaptığı hareket şaşkınlığa neden oldu

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ABD'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Başkan Joe Biden ile Beyaz Saray'da buluştu. Görüşmenin ar..
Dünyaca ünlü marka Skoda fiyat listesini açıkladı! Dacia Duster'dan bile ucuz
Otomotiv

Dünyaca ünlü marka Skoda fiyat listesini açıkladı! Dacia Duster'dan bile ucuz

Skoda otomobil üreticisi mart ayı fiyat listesini duyurdu! Yayımlanan yeni listede Kamiq SUV otomobil modeli uygun fiyatı ile dikkat çekti. ..
Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı
Gündem

Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı

TV100 ekranlarında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ASKİ'de yaptığı torpili YeniAkit gazetesi yazarı Sinan Burhan b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23