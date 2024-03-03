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Dünya Rusya petrol piyasasına ilişkin kararı verdi! Rus yetkili açıkladı... Günlük gönüllü kısıntıyı artıracak
Dünya

Rusya petrol piyasasına ilişkin kararı verdi! Rus yetkili açıkladı... Günlük gönüllü kısıntıyı artıracak

Yeniakit Publisher
2024-03-03 21:03:00 - 2024-03-03 21:06:59
Rusya petrol piyasasına ilişkin kararı verdi! Rus yetkili açıkladı... Günlük gönüllü kısıntıyı artıracak

Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak önemli kararı açıkladı! Rusya'dan alınan karara göre gönüllü petrol üretim ve ihracat kısıntısını bu yılın ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil artıracağını bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın petrol üretim ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol üretim ve ihracatında yaptığı kısıntıyı artıracağını kaydeden Novak, "Rusya, petrol üretim ve ihracatına 2024'ün ikinci çeyreğinde günlük 471 bin varil ek gönüllü kısıntı uygulayacak." ifadesini kullandı.

Novak, söz konusu kesinti kararının Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubundaki ülkelerle alındığını belirtti.

Rusya, geçen yıl da petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltırken, söz konusu kısıntının 2024 sonuna kadar devam edeceği bildirilmişti.
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