Rusya pes etti ve Türkiye ile bir şartla anlaştı! Putin'in Ankara'dan istediği...

Rusya, turizm sezonundan turistlerin talebini karşılayabilmek için uluslararası uçuş pazarının üçte ikilik payını Türkiye'ye vermeyi kabul etti. Kommersant gazetesi, ancak buna karşılık Rus havayolu şirketlerinin kullandığı uçaklara uluslararası leasing şirketleri tarafından Türkiye'de el konulmayacağına dair garanti talep edildiğini yazdı.



Gazete, Türkiye'ye verilen haftalık 438 uçuşa karşılık, Türk havacılık otoritelerinin haziran ayı itibariyle Rus havayollarına 177 uçuş izni sağladığını yazdı.

Rus makamlarının geleneksel "uçuş dengesini" ihlal ederek Türk şirketlerine büyük avantaj sağlamaya mecbur kaldığı, Ukrayna'daki operasyon yüzünden Türkiye'nin tek büyük destinasyon olduğu, Türkiye'ye zorluk çıkarılmasının bilet sıkıntısına ve fiyatların daha da artmasına neden olacağı vurgulandı.

Gazeteye konuşan bir kaynak, Türkiye'ye ek uçuş imkanlarının verilmesiyle fiyatların düşmeye başladığını belirterek, “Mart ayında gidiş-dönüş bileti ortalama 100 bin rubleye mal oldu, şimdi 25-40 bin ruble civarı seçenekler oluşmaya başladı. Uçuş sayısı artarsa, kur bu seviyede durursa bir uçuşun ortalama maliyeti 30 bin rublenin altına düşebilir" dedi.

2021'de Türkiye, Rus turistler için en popüler yabancı destinasyon olmuştu. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin verilerine göre, geçen yıl 4,7 milyon Rusya vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.