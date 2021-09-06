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Rusya onlarca Müslüman Tatar’ı gözaltına aldı
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Dünya Rusya onlarca Müslüman Tatar’ı gözaltına aldı
Dünya

Rusya onlarca Müslüman Tatar’ı gözaltına aldı

Rusya tarafından son iki gün içinde alıkonulan Kırım Tatarların bulunduğu yeri öğrenmek için toplanan Kırım Tatarlarına müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 11:56:00 -
Rusya onlarca Müslüman Tatar’ı gözaltına aldı

Rusya tarafından son iki gün içinde alıkonulan Kırım Tatarların bulunduğu yeri öğrenmek için alıkonulanların akrabaları ve Kırım Tatar aktivistleri Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Kırım Müdürlüğü binası önünde toplandı.

Rus güçleri yakınları hakkında bilgi almak isteyen Kırım Tatarlarına müdahale etti.

Bina önünde toplananları gözaltına alan güçler, bir otobüse zorla bindirilen onlarca Kırım Tatarı polis şubesine götürüldü.

Yaşlılar ve kadınlar dahil yaklaşık 40 kişiyi alıkoyan Rusya'nın, bir Kırım Tatarını da darp ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zair Smedlâyev’in de olduğu aktarıldı.

Alıkonulanların bulundukları yer belli değil

Kırım Haber Ajansına açıklamada bulunan avukat Edem Semedlayev, polis ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerinin, iki gün içinde alıkonulan 5 Kırım Tatarının bulunduğu yerle ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını ileri sürdüklerini bildirdi.

Semedlayev, “Avukatlara bir bilgi verilmiyor. Gece boyunca polis şubeslerini dolaşıp alıkonulanları bulmaya çalıştık, FSB’yi telefonla aradık. Akrabalar alıkonulanların hayatları ve sağlık durumu için endişeli. Kolluk kuvvetleri görevlileri şimdilik alıkonulanların tutulduğu yeri ve onların alıkonulma nedenini gizliyor.” dedi.

Kırım’da, 3 ve 4 Eylül günleri içinde Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal’in yanı sıra 4 Kırım Tatarı daha alıkonuldu. Beş Kırım Tatarının alıkonulduğu yer hala bilinmiyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

 

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