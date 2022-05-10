  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya, Odessa’yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı
Dünya

Rusya, Odessa’yı vurdu: 1 ölü, 5 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentini hedef aldığı saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:38:00 - 2022-05-10 11:40:35

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan savaş sürüyor. Rus güçlerinin gece saatlerinde Ukrayna’nın Odessa kentine gerçekleştirdiği saldırılarda bir alışveriş merkezi ve bir depoya füze isabet etti. Saldırılar sonucu yangın çıkarken, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Şehir geneline 7 füze atıldığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay