Rusya Odessa Limanı’na saldırdı!

Rusya'nın, gece Ukrayna'nın Odessa bölgesine insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlediği saldırıda, liman altyapısı ve tahıl depolama tesislerinin hasar gördüğü duyuruldu.

Ukrayna Güney Savunma Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna geneline İHA ve füzelerle saldırı düzenlediği belirtilerek, Odessa bölgesine 19 "Şahed" tipi İHA ve 2 "Oniks" süpersonik füzesi gönderdiği bilgisi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna geneline düzenlediği saldırılarda 12 Kalibr seyir füzesi kullandığı da aktarılan açıklamada, "19 İHA ve 11 'Kalibr' füzesi, hava savunma sistemlerince vuruldu. Bir 'Kalibr', Mıkolayiv ve Kirovograd bölgeleri üzerinde düşürülürken, büyük çoğunluğu Odessa bölgesi üzerinde imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Rus güçleri Odessa bölgesinin liman altyapısını vurdu. Odessa deniz terminali önemli ölçüde hasar gördü, faaliyet dışı olan terminalin otelinde yangın çıktı ve alevler itfaiye ekiplerince hızlı şekilde söndürüldü.