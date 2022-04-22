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Dünya Rusya o verileri gizleyecek! 'Açıklamayacağız!'
Dünya

Rusya o verileri gizleyecek! 'Açıklamayacağız!'

Rusya gümrük hizmetleri, hataları ve spekülasyonu engellemek için ithalat - ihracat verilerinin yayınlanmasını geçici olarak askıya almaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 15:47:00 -
Rusya o verileri gizleyecek! 'Açıklamayacağız!'

Rusya gümrük hizmetleri, hataları ve spekülasyonu engellemek için ithalat - ihracat verilerinin yayınlanmasını geçici olarak askıya almaya karar verdi.

Bu hareket, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği operasyondan bu yana uygulanan kapsamlı Batı yaptırımlarının ticaret üzerindeki etkisini ölçmeyi çok daha zorlaştıracak.

Interfax'ın haberine göre Federal Gümrük İdaresi Başkanı Vladimir Bulavin yaptığı açıklamada "Federal Gümrük İdaresi ithalat ve ihracat istatistiklerini yayınlamıyor. Bu kararı destekliyorum, yanlış tahminlerin, spekülasyonların ve ithalatla ilgili tutarsızlıkların önüne geçmek için haklı olduğunu düşünüyorum. Bu geçici bir önlemdir" ifadelerini kullandı.

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