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Dünya Rusya o ülkelerin diplomatlarını istenmeyen kişi ilan etti
Dünya

Rusya o ülkelerin diplomatlarını istenmeyen kişi ilan etti

Rusya'da görev yapan 1 Bulgar ve 10 Rumen diplomat “istenmeyen kişi” ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 15:39:00 -
Rusya o ülkelerin diplomatlarını istenmeyen kişi ilan etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krastin’e elçilikte çalışan bir diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine dair nota verildiği bildirildi.

Söz konusu kararın nisan ayında Bulgar tarafının Sofya’daki bir Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesine cevap olarak alındığı aktarıldı.

Romanya’nın Moskova Büyükelçisi Cristian Istrate’nin de Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı belirtilen açıklamada, 10 Rumen diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kararın mütekabiliyet gereği, Rusya’nın Bükreş Büyükelçiliğindeki 10 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

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