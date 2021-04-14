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Ekonomi Rusya o işi Türkiye'ye verdi! Dev proje Trabzon'da yapılacak
Ekonomi

Rusya o işi Türkiye'ye verdi! Dev proje Trabzon'da yapılacak

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda hizmet verecek 80 metre yüksekliğindeki 2 dev konteyner vincinin kurulumu Trabzon Limanı'nda yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:22:00 -
Rusya o işi Türkiye'ye verdi! Dev proje Trabzon'da yapılacak

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine, İrlanda'da üretilen ve limanlarda konteyner indirmek ve yüklemek için kullanılan vinçlerin yüklü olduğu geminin, Trabzon Limanına demirlediğini söyledi.

Dev konteyner vinçlerinin parçalarının gemiden indirilmeye başlandığını belirten Ermiş, "Trabzon Limanı en son Fatih Sondaj Gemisi'nin kule vinçlerinin montajı için bir projeye ev sahipliği yapmıştı. Şimdi de iki tane dev konteyner vinci olacak STS vinçlerinin kurulumu için Trabzon Limanı tercih edildi. Burada 4 aylık bir proje gerçekleştirilecek. Vinçler kurulduktan sonra deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk Limanına sevk edilecek." diye konuştu.

Vinç parçalarının 15-20 bin metrekarelik bir alanı kapladığını ve montaj aşamasında 60 personelin görev alacağını ifade eden Ermiş, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazır hale getirilecek 2 vincin, en büyük konteyner gemilerine hizmet vermesi için Rusya'ya götürüleceğini kaydetti.

Ermiş, Trabzon Limanı'nın bölgenin en önemli limanı konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Bir önceki yıla baktığımız zaman Trabzon Limanı'ndaki işlem hacmi yüzde 10 civarında artmıştır. Bir milyon 900 bin tonlara ulaşmış vaziyetteyiz. Trabzon Limanı'nın gelecek için önemli gördüğümüz Nahçıvan koridorunun hizmete girmesi, Zigana ve KOP Dağı tünellerinin tamamlanmasıyla çok daha stratejik bir duruma gelmiş olan Asya ve Avrupa'yı kesiştirecek önemli rolleri, geçmişte olduğu gibi almaya devam edecektir." dedi.

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