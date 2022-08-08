Rusya neye uğradığını şaşırdı! Türkiye'den satın almak için apar topar harekete geçtiler

İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, "Rusya-Ukrayna savaşını tasvip etmiyoruz, insanların orada zarar görmesini istemiyoruz ama ticari yönden de ambargodan dolayı bu durum Türkiye'ye demir ve demir dışı ihracatında önemli fırsatlar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Dünya'da yer alan habere göre, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Rusya-Ukrayna savaşını tasvip etmediklerini belirterek, "İnsanların orada zarar görmesini istemiyoruz ama ticari yönden de ambargodan dolayı bu durum Türkiye’ye demir ve demir dışı ihracatında önemli fırsatlar yaratacak." ifadesini kullandı.

İDDMİB açıklamasına göre, Birliğin 28 Nisan'da iş başına gelen yeni yönetiminin 100 günlük çalışma süreçleri düzenlenen toplantıyla paylaşıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, demir ve demir dışı sektörünün Türkiye ihracatında ciddi bir katma değer yaratan sektör olduğuna işaret ederek, kilogram başı ihracat birim fiyatının 4,75 dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye genelinde ihracatın kilogram başı ortalamasının 1,4 dolar civarında olduğu göz önüne alındığında sektörün yarattığı katma değerin çok daha net bir şekilde ortaya çıktığını aktaran Tecdelioğlu, "Biz daha fazla üretim, daha fazla miktar, daha fazla katma değer yaratan başlıklarla satır satır çalışıyoruz. Demir ve çelikten yapılan ocaklarda dünyada üçüncü, Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum ev gereçleri ve kullanılan eşyaya baktığımızda dünyada beşinci, Avrupa'da üçüncüyüz. Paslanmaz çelik ve sofra malzemelerine baktığımız zaman da aynı şekilde Avrupa'da üçüncü sıradayız. Bunlar çok ciddi rakamlar." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak ilk 100 günde 550 firmayla temas edip istişarelerde bulunduklarını aktaran Tecdelioğlu, yine bu dönemde 8 ana sektör ve 17 dernekle toplantı yaptıklarını, 3 fuara milli katılım düzenleyip ilave 3 tane de Ur-Ge projesi başlattıklarını bildirdi.

Tecdelioğlu, Ticaret Bakanlığı ve Eximbank nezdinde de 4 toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yoğun çalışma önümüzdeki dönemde de devam edecek. 2023 sonuna kadar aralarında fuarlar, alım heyetleri, çalıştaylar, konferanslar, ziyaretler ve sektör buluşmalarının da olduğu 150'ye yakın organizasyon yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Rusya'dan Türkiye'ye ciddi talep var"

Çetin Tecdelioğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'ye Rusya kaynaklı ciddi bir talep oluşmaya başladığını aktararak, şunları kaydetti:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı tasvip etmiyoruz, insanların orada zarar görmesini istemiyoruz ama ticari yönden de ambargodan dolayı bu durum Türkiye'ye demir ve demir dışı ihracatında önemli fırsatlar yaratacaktır. Rusya'nın ithalatına ve ona ambargo uygulayan ülkelerle ilgili tablolara baktığımızda bizim için çok büyük bir talep çıkıyor. Almanya’dan, İtalya’dan, Fransa’dan alamadıklarını bizden alıyorlar. Ayrıca, birçok AB firmasından Rusya'ya Türkiye üzerinden ürün satmayı planlayan firmalar var. Onlar Türkiye’yi bir depo ve köprü olarak kullanmak istiyorlar. Diğer yandan Ruslar da tedariki Türkiye’den yapmak istiyor. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye sanayisi ve ihracatı için tarihi bir fırsat."

Bayramdan önceki hafta, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Hükümetler Arası Sanayi Çalışma Komisyonu ile İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turhan önderliğinde Rusya’ya bir ticaret heyeti yolladıklarını belirten Tecdelioğlu, yapılan toplantılar sonucu karşılıklı alışverişi hızlandırmak için bir sekretarya kurma talebi oluştuğunu ve Ticaret Bakanlığı'nın da konu ile ilgili çalışmaları başlattığını aktardı.

Rusya'nın yanında Tayvan ve Çin arasındaki kriz ile ilgili olarak da ciddi çalışmalar yaptıklarını aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Çin'in Tayvan'ın etrafını tatbikat amacıyla ablukaya aldığı günleri geçiriyoruz. Bu durum otomotiv, makine ve beyaz eşya gibi dünyadaki ana sektörleri ürküttü ve korkuttu. Çin’e ve Uzak Doğu’ya bağımlı Avrupa, ciddi anlamda alternatif bir ülke bulmak zorunda. Burada da Türkiye için önemli fırsatlar doğabilir. Tayvan, dünya çip üretiminin yüzde 60’ını karşılıyor. Avrupa ülkeleri ne kadar çipsiz üretim yapabilirler, Tayvan'ı ne kadar gözden çıkarabilirler bilmiyoruz ama bazı fırsat sinyalleri alıyoruz."

Sektör ihracatı 7 ayda 9 milyar dolara dayandı

İDDMİB Başkanı Tecdelioğlu, ilk 7 ayda sektörün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 8,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Demir ve demir dışı sektörünün toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 6,2'ye yükseldiğini aktaran Tecdelioğlu, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat yapan altıncı sektör olduklarını vurguladı.

Sadece temmuz ayına bakıldığında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Tecdelioğlu, "2022 Ocak-Temmuz döneminde en çok ihracat 1,2 milyar dolar ile Almanya'ya yapılırken, ikinci sıradaki İtalya’ya 699 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan ABD’ye ise 536 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, hedeflerini ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te 20 milyar dolara ulaşmak olarak belirlediklerini belirtti.

İDDMİB Denetim Kurulu Üyesi Gökhan Turan da Rusya'nın artık bir şekilde Avrupa ile işler yolunda gitse dahi avro ile alışveriş yapmak istemediğini aktararak, "Olaya bu açıdan baktığımız zaman Rusya’nın Çin ve Türkiye dışında çok fazla seçeneği yok. Rusya, bizimle iş birliği yapmak istiyor ancak burada ikili eşleştirmeler çok önemli. Bu konuda özellikle ihracatçılar birliğinin kilit rol oynayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.