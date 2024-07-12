  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

NATO’ya sert konuşan Başkan Erdoğan NATO aile fotoğrafına katılmadı

Japon yeni yükseldi! ABD enflasyon verileri doları zayıflattı! Ne olacağı henüz bilinmiyor

Mehmet Şimşek net konuştu! Vergilendirilmemiş hiç kimse kalmayacak

Wesley Sneijder'den, 'kara para aklama' iddialarına isyan etti!

İsrail'in skandal Batı Şeria kararı sonrası İsrail lobisi harekete geçti! G7 ülkelerinden son dakika İsrail duyurusu

Rıfat Hisarcıklıoğlu da topa girdi! TÜİK Başkanı'nın açıklamasına somut cevap yok itiraz var

Hackerlar şifreleri ifşa etti! e-Devlet şifrenizi hemen değiştirin

IEA, petrolde arz ve talep tahminlerini yeniledi

Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Uzun menzilli füzelere misilleme geliyor

Çarpıcı açıklama! "En az 128 tane F-16 gerekli"
Dünya Rusya Navalny'ın eşini terörist ilan etti
Dünya

Rusya Navalny'ın eşini terörist ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-07-12 06:57:00 -
Rusya Navalny'ın eşini terörist ilan etti

Rusya, şubatta cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya'yı terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil etti.

Rusya, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya'yı terörist listesine aldı.

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisinin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan terörist ve aşırılıkçılar listesine Rus muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yuliya Navalnaya eklendi.

Rusya'daki bir mahkeme, aşırılıkçı örgütler için faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği Navalnaya hakkında 9 Temmuz'da gıyabi tutuklama emri çıkarmıştı.

NAVALNY'NİN CEZALANDIRILMASI

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny'i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalny'nin 16 Şubat'ta cezaevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Pentagon'dan Rusya'yı çıldırtacak adım! Fitili ateşlediler
Pentagon'dan Rusya'yı çıldırtacak adım! Fitili ateşlediler

Dünya

Pentagon'dan Rusya'yı çıldırtacak adım! Fitili ateşlediler

Putin, Hintlilerin terhisini kabul etti: Modi araya girdi" target="_blank">
Putin, Hintlilerin terhisini kabul etti: Modi araya girdi
Putin, Hintlilerin terhisini kabul etti: Modi araya girdi

Dünya

Putin, Hintlilerin terhisini kabul etti: Modi araya girdi

Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Uzun menzilli füzelere misilleme geliyor
Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Uzun menzilli füzelere misilleme geliyor

Gündem

Rusya’dan ABD’ye açık tehdit! Uzun menzilli füzelere misilleme geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23