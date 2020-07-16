Rusya müjdesi Turizmcileri sevinçten uçurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Covid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, “Bugün (15 Temmuz 2020)itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık” açıklamasını yaptı.

Ülkemizin en çok turist ağırladığı pazardan birisi olan Rusya’nın, turizm sektörü açısından stratejik bir önem taşıdığını dile getiren sektör temsilcileri yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, gelişmeyi “Rusya’yla uçuşların başlaması çok önemli bir adım”sözleriyle değerlendirerek şu mesajı verdi: “Rusya’yla olan uçuşların başlaması konusunda mutabakata varılması, bu zorlu süreçte çok önemli bir adım ve sektörümüz açısından da beklediğimiz müjde niteliğinde bir karardır.” Bağlıkaya, “Rus misafirlerimizi bugüne kadar olduğu gibi yine ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacak; keyifle ve güzel anılarla dönmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte, AB ülkelerinin de bir an önce ülkemize olan seyahatleri başlatacaklarına inanıyor, TÜRSAB olarak ülke turizmimiz ve ekonomisi için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.