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Rusya, Moğolistan üzerinden Çin'e gaz sevkiyatını değerlendiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan üzerinden Çin'in batısına gaz sevkiyatını gündemine aldı

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:36
Rusya, Moğolistan üzerinden Çin'e gaz sevkiyatını değerlendiriyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatının değerlendirilmesi için Gazprom’a talimat verdi.

Putin, başkent Moskova’da Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile bir araya gelerek doğal gaz piyasalarında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüşmede, Miller, Çin’e doğal gaz sevkini içeren Sibirya’nın Gücü projesine değinerek, "1 Aralık itibarıyla Sibirya’nın Gücü üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatı başlayacak. Bu tarihi bir olay çünkü dünyanın en büyük gaz ihracatçısı, dünyanın en büyük gaz ithalatçısına gaz sevkiyatına başlayacak. Çin, dünyanın en hızlı büyüyen pazarı.” ifadelerini kullandı.

Putin ise Çin’e doğal gaz sevkiyatında farklı rotaların da değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, “Yamal’daki kaynakları kullanarak Moğolistan üzerinden Çin’in batısına doğal gaz sevk edilmesini değerlendirmenizi ve sonrasında bana rapor vermenizi istiyorum.” dedi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Miller, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderilen doğal gaza ilişkin transit sözleşmesinin 31 Aralık’ta sona ereceğini hatırlatarak, “Yıl sonuna kadar Avrupa’daki doğal gaz depolama tesislerine 11,4 milyar metreküp doğal gaz göndereceğiz. Transit sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bu miktar geçen yılın iki katından fazla arttı." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki transit sözleşmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Miller, “Ancak asıl soru, Ukrayna’nın doğrudan bir sözleşmeyle Rus gazı alıp almayacağı. Bu sorunun cevabı, aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’ya doğal gaz göndermek için ne kadar kapasiteye ihtiyacı olduğunun da cevabı.” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Moğolistan'ı ziyaret eden Putin, burada Devlet Başkanı Haltmaagiyn Battulga ile görüşmüştü.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:36
  1. Çin
  2. Doğal Gaz
  3. enerji
  4. Moğolistan
  5. Rusya
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