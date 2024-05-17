Rusya misyonunu tamamladı... Karabağ'dan çekiliyor

Rusya, Karabağ’daki misyonunu tamamladı, bölgeden çekiliyor. Rus Barış Gücü'ne ait üste birliğin misyonunun tamamlanması nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Rusya liderlerinin ortak talimatıyla barış gücünün bölgeden çıkarılmasına karar verildiğini ve halihazırda sürecin devam ettiğini, yakın zamanda tam olarak tamamlanacağını bildirdi.

1994 yılından beri Ermenistan ordusu tarafından desteklenen Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunan Dağlık Karabağ'a Azerbaycan ordusu 2020 yılında askeri harekat başlattı. Azerbaycan, yaklaşık 6 hafta süren savaşın sonunda Dağlık Karabağ'ın önemli kısımlarını geri almayı başardı.

Savaş 10 Kasım 2020 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanan ateşkesle sona erdi. Ateşkes çerçevesinde, Karabağ'ın halen Ermenilerin elinde bulunan bölgelerine yaklaşık 2 bin Rus askeri konuşlandırılmıştı.

Belgeye göre Rus güçleri, 2025 yılına kadar bölgede kalabilecekti. Rus askerleri, 17 Nisan 2024'ten itibaren Karabağ'dan çekilmeye başladı.

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