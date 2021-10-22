  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 7,5’e yükseltme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 16:32:00 -
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı!

Bankadan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faizin artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun faiz oranını 75 baz puan artırarak yıllık yüzde 7,5’e yükselttiği ifade edilen açıklamada, “Bu koşullarda ve yeniden artan enflasyon beklentileri dikkate alındığında, enflasyona ilişkin riskler dengesi önemli ölçüde enflasyon yanlısı risklere doğru kaymaktadır. Bu, enflasyonun hedeften yukarı doğru daha uzun süre sapmasına neden olabilir.” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası’nın kararının piyasa tahminlerinin üstünde olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni olarak Merkez Bankası’nın tahmininden önemli ölçüde daha yüksek olan enflasyon dinamikleri gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada
Gündem

İngiltere kraliçesi hastaneye kaldırıldı! Peki ölürse neler yapılacak, detaylar burada

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in çarşamba gecesini ön tetkikler için hastanede geçirdiği açıklandı. Peki kraliçe ölürse ülkede neler yapı..
O ülkeden şok çıkış! ‘Taliban’ı tanımayacağız’
Dünya

O ülkeden şok çıkış! ‘Taliban’ı tanımayacağız’

Ünlü Suudi Prens Türki bin Faysal 1990'lı yıllarda Taliban'ı tanıyan Suudi Arabistan'ın artık Taliban’ı tanımayacağını söyledi...
Milli Eğitim Bakanlığından flaş hamle! Düğmeye basıldı
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığından flaş hamle! Düğmeye basıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 yıllık öğretmenlerin yeni öğretmene göre bir öğrenciye sınavda fazladan 60-70 puan kazandırdığını tespit etti. Bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay