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Ekonomi Rusya Merkez Bankası politika faizini rekor düşük seviyede bıraktı
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası politika faizini rekor düşük seviyede bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:52:16 -
Rusya Merkez Bankası politika faizini rekor düşük seviyede bıraktı

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasıyla, ekonomik faaliyetlerde toparlanma yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 8’le beklenenden daha az küçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Rusya’da enflasyonun 2020’de yıllık yüzde 3,5 ila 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5’e kadar düşürmüştü.

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