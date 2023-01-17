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Dünya Rusya Merkez Bankası duyurdu: Devreye giriyor
Dünya

Rusya Merkez Bankası duyurdu: Devreye giriyor

Rusya Merkez Bankası, artan talepten ötürü yaşanan dalgalanmaların sınırlandırılması için yeni bir yuan swap enstrümanı başlatacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:53:00 -
Rusya Merkez Bankası duyurdu: Devreye giriyor

Rusya Merkez Bankası, artan talepten ötürü yaşanan dalgalanmaların sınırlandırılması için yeni bir yuan swap enstrümanı başlatacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasınca yapılan yazılı açıklamada, bankalara ruble karşılığı yuan temin etmek için 19 Ocak itibarıyla yeni bir swap enstrümanının devreye alacağı duyuruldu.

Rusya ile Çin arasındaki ticaretin artan bir şekilde ulusal para birimleriyle yapıldığına işaret edilen açıklamada, yuan ile ruble arasındaki swap dönüşümlerinin de mali piyasalarda giderek önem kazandığı belirtildi.

Açıklamada, başlatılacak yeni yuan swap enstrümanıyla piyasadaki yaşanan dalgalanmaların sınırlandırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna’daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımlardan ötürü Şubat 2022’de döviz piyasasındaki işlemlerini durdurmuştu.

Ülkede bankalar ve şirketler yaptırımlar nedeniyle dolardan uzaklaşırken, ticarette başta yuan olmak üzere dost ülkelerin para birimlerinin kullanımı yaygınlaşıyor

Rusya Maliye Bakanlığı, geçen ay yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu’nda yuanın azami pay sınırını yüzde 30’dan yüzde 60'a, altının azami pay sınırını ise yüzde 20’den 40’a yükseltmişti.

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