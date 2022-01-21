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Dünya Rusya Merkez Bankası binasına bomba ihbarı!
Dünya

Rusya Merkez Bankası binasına bomba ihbarı!

Rusya Merkez Bankası binasının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 17:41:00 - 2022-01-21 17:48:56
Rusya Merkez Bankası binasına bomba ihbarı!

Rusya Merkez Bankası binasının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği duyuruldu.

Rusya Merkez Bankasının yazılı açıklamasında, bankaya gelen isimsiz bir telefonla, binada bomba olduğuna dair ihbar yapıldığı kaydedildi.

İhbarı gerçekleştiren şahsın kripto paralarla ilgili konuştuğu belirtilen açıklamada, “Binadaki tüm personel tahliye edilirken, gerekli kontroller yapılıyor." denildi.

Rusya Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önermişti.

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