Rusya Libya hamlesini dünyaya duyurdu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Libya Maslahatgüzarı Camşed Boltayev'in gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak Libya'nın çeşitli bölgelerini ziyaret edebileceğini söyledi.

Rus basınına konuşan Mihail Bogdanov, "Maslahatgüzarımız, gerekli tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra Libyalı tüm taraflarla temas kurmak ve temasları geliştirmek, onları Libya'nın birliğinin ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kapsayıcı diyaloğa katılmaya teşvik etmek için sadece Trablus'u değil, Libya'nın doğusunu ve güneyini ziyaret edebilir. Bunu ihtimal dışında tutmuyoruz" dedi.

Gelecekte Libyalı tarafların siyasi irade ortaya koymaları ve devletin normal şekilde çalışması için yasama, yürütme, yargı erklerinin birliği ve birleşmesi konusunda kendi aralarında anlaşmaları halinde Libya'da Rusya'nın tam teşekküllü varlığını yeniden tesis etmeyi umduklarını kaydeden Bogdanov, bunun hem Rusya'nın hem de diğer ülkelerin Libya'yla egemen bir devlet gibi normal ve yapıcı işbirliği yürütmesine imkan tanıyacağını vurguladı.