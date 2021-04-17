Rusya, Kuzey Kafkasya'daki askeri birliklerini tatbikat için Kırım'a gönderdi

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki çatışmalar sürerken, iki tarafın adımları da gerilimi arttırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin “Ordumuz hazır” sözlerinin ardından Rusya, Kuzey Kafkasya'daki birliklerini Kırım'a gönderdi. Daha önce Hazar filosunu Karadeniz'e sevk ederek tatbikatlar yapan Rusya, Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Kuzey Kafkasya'da konuşlu 58. Saha Ordusu'nun, Kırım'a sevk edildiğini duyurdu. Sevkiyatın ardından Kırım'ın Opuk poligonunda, Güney Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Dvornikov'un yönetiminde ‘Fagot' ve ‘Hrizantema' tanksavar güdümlü kompleks ile tatbikat yapıldığı kaydedilirken, bu tatbikatlarda taktik gruplarının alışılmadık yaklaşımlar ürettiği ifade edildi.

Rusya'nın Karadeniz Filosu ise ‘Admiral Makarov' firkateyni, ‘Grayvoron' ve ‘Vışniy Voloçek' küçük füze gemileri, ‘Samum' hava yastıklı füze gemisi, ‘İvan Golubets' mayın tarama gemisi ve çıkarma gemilerinden oluşan bir deniz gücü grubunun Karadeniz'e ulaştığını duyurdu. Karadeniz'deki bu tatbikatlara Karadeniz Filosu'na bağlı savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemlerinin de kullanılacağı ifade edildi.

Fransa, Almanya ve Ukrayna'dan Rus askerlerinin Ukrayna sınırından geri çekilmesi çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya'ya askerlerini Ukrayna sınırından çekmesi için çağrıda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Macron ve Zelenskiy görüşmeyi Fransa'nın başkenti Paris'te yüz yüze gerçekleştirirken, Merkel ise görüşmeye video konferans yöntemi ile katıldı. Üç lider, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerginliği ele alarak, Rusya'ya askerlerini Ukrayna sınırından çekmesi için çağrıda bulundu.

Almanya Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, üç liderin de Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'a yaptığı askeri yığınağa dair ortak endişelerini dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, "Üç lider, Ukrayna-Rusya sınırındaki ve Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumunu ele aldığını söyledi, Ukrayna sınırında Rus birliklerinin toplanmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Durumun daha da hafifletilmesi için söz konusu takviye birliklerin geri çekilmesini talep ettiler" ifadelerine yer verildi.

Üçlü görüşme son haftalarda Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker sayısını arttırması nedeniyle yapıldı.