Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi

Almanya, İHA tehdidinin giderek büyüdüğü modern savaş ortamına uyum sağlamak amacıyla, mini boyutlu ama yüksek hassasiyetli bir füze sistemini devreye alıyor.

“SADM” adı verilen bu küçük anti-drone füzesi, Rheinmetall tarafından geliştirilen Skyranger 30 hava savunma araçlarına entegre edilecek. Füze, ana silah sistemi olan 30 mm topun tamamlayıcısı olarak görev yapacak.

6 KİLOMETRELİK MENZİL VE HASSAS TAKİP YETENEĞİ

Yeni füzeler, Skyranger sisteminin etkili menzilini 2 kilometreden 6 kilometreye çıkaracak.

Yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki küçük dronlar dahil olmak üzere sınıf 1 kategorisindeki insansız hava araçlarını hedef alacak şekilde tasarlandı.

Gelişmiş arayıcı başlığı sayesinde füzeler, düşük radar izine sahip hedefleri bile algılayıp imha edebilecek kapasitede olacak.

SKYRANGER, ARTIK DRON SÜRÜLERİNE KARŞI HAZIR

Alman ordusu Bundeswehr, yeni sistemin devreye girmesiyle Skyranger araçlarının küçük ve mikro dronlara karşı “tam koruma kapasitesine” ulaşacağını açıkladı.

Askeri yetkililer, bir Skyranger aracının tek bir çatışmada 30’a kadar dronu etkisiz hale getirebileceğini belirtti.

Bu sistem, Almanya’nın envanterine giren ilk zırhlı anti-drone hava savunma platformu olacak.

UKRAYNA DERSLERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Bundeswehr, bu kararı Ukrayna savaşında edinilen tecrübeler ışığında aldığını vurguladı.

Savaş alanında yaygın olarak kullanılan kamikaze dronların, hem sivil altyapılar hem de askeri birlikler için ciddi bir tehdit haline gelmesi, Almanya’yı yeni bir savunma yaklaşımına yöneltti.

Yetkililer, bu tür sistemlerin gelecekte Avrupa’nın hava savunma omurgasında kilit rol oynayacağını ifade ediyor.

YERLİ ÜRETİM VE AVRUPA İŞ BİRLİĞİ

Alman hükümeti, SADM füzelerini ABD yapımı Stinger gibi mevcut seçenekler yerine tercih etti.

Yaklaşık 490 milyon avroluk bir bütçeyle geliştirilen sistem, Avrupa ülkeleri arasında ortak hava savunmasını güçlendirmek amacıyla başlatılan Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (European Sky Shield Initiative) kapsamında değerlendirilecek.

Bu girişim, Almanya öncülüğünde 24 Avrupa ülkesinin ortak savunma ağını oluşturmayı hedefliyor.

TEK BİR PLATFORMDA ÇOKLU KORUMA

Defense News'in haberine göre, eni sistemde, Skyranger’ın taretine entegre edilen özel fırlatıcı sayesinde 9 ila 12 füze taşınabilecek.

Bu sayede platform, top ve füze kombinasyonuyla hem yakın menzilde hem de orta mesafede etkili savunma gerçekleştirebilecek.

Savunma uzmanları, bu yapının özellikle sürü saldırılarına karşı “anında tepki” kapasitesini artıracağını vurguluyor.

ALMANYA’NIN HAVA SAVUNMA STRATEJİSİNDE YENİ SAYFA

SADM sisteminin devreye girmesi, Almanya’nın son yıllarda yaptığı en stratejik savunma modernizasyon adımlarından biri olarak görülüyor.

Berlin yönetimi, uzun menzilli Arrow 3 önleme sisteminin yanı sıra, Skyranger 30 ve SADM kombinasyonunu da ülkenin çok katmanlı hava savunma ağının önemli bir parçası haline getirmeyi planlıyor.

KÜÇÜK AMA ETKİLİ BİR DEVRİM

Askeri çevreler, SADM’yi “mikro tehditlere karşı makro çözüm” olarak tanımlıyor. Dron teknolojisinin sahadaki etkinliğinin arttığı günümüzde Almanya, bu adımla sadece kendi ordusunu değil, Avrupa’nın savunma refleksini de güçlendirmeyi hedefliyor.